Роберт Де Ниро решил разойтись с женой после 20 лет брака

Собирается ли звезда оформить своё расставание с супругой официально, пока не известно.

Американский актёр Роберт Де Ниро принял решение разойтись со своей женой Грейс Хайтауэр спустя 20 лет совместной жизни. Об этом со ссылкой на близких знакомых артиста сообщает People.

По данным издания, Де Ниро и Хайтауэр в последнее время проживали отдельно друг от друга, но собираются ли они оформить своё расставание официально, пока не известно.

Пара поженилась в 1997 году. В этом браке родились двое детей: сын Эллиот и дочь Хелен.

Де Ниро известен по ролям в фильмах: "Крёстный отец — 2", "Бешеный бык", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни", "Знакомство с родителями" и множестве других. Является двукратным обладателем премии "Оскар".