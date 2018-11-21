В Крыму назвали мифом слова Киева о "проседании" моста через Керченский пролив

Немногим ранее на Украине заявили, что автомобильная арка сооружения якобы опускается на несколько миллиметров в год, а ж/д арка — поднимается.

Заявления Киева о проседании моста через Керченский пролив являются очередным мифом, сообщается на странице инфоцентра "Крымский мост" в "Фейсбуке".

— Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы (о Крымском мосте) пополняются, — говорится в публикации сообщества, которое периодически публикует записи от имени сооружения.

Накануне СМИ со ссылкой на Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины сообщили, что арка ж/д сообщения в центре моста якобы поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная — проседает до 32 мм в год.

Во время строительства транспортного перехода в украинских СМИ также публиковались разнообразные ложные сообщения.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый длинный в РФ, его длина составляет 19 км. Начало движения машин планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением. В мае президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста. Старт ж/д сообщения запланирован на декабрь 2019 года.