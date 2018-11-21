Установлена личность мужчины, погибшего на ВПП в аэропорту Шереметьево

Пассажира, который погиб на взлётно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево, зовут Альберт Епремян, ему было 25 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, молодой человек вёл себя неподобающе во время перелёта Мадрид — Москва. Его сняли с этого рейса за драку, составили протокол, а затем провели на посадку до Еревана. Однако около автобуса молодому человеку удалось скрыться из поля зрения правоохранителей, и он убежал на ВПП.

Вскоре после этого пилоты взлетающего самолёта сообщили о столкновении с неизвестным предметом, а затем было обнаружено тело.