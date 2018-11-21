Хотят защитить демократию. Во Франции узаконили борьбу с фейковыми новостями

Теперь партии и кандидаты получат возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против ложных сведений, распространённых в течение трёх месяцев перед выборами.

Национальное собрание Франции приняло законопроекты против распространения фейковых новостей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что инициатива президента получила поддержку в основном от сторонников его партии — "Республика на марше". По новым законам, партии и кандидаты получат возможность по ускоренной процедуре действовать против ложных сведений, распространённых в публичном пространстве в течение трёх месяцев до общенациональных выборов.

Законопроект также предусматривает прозрачную работу Facebook и Twitter, а также других крупных социальных сетей в случае распространения ими платного контента.

Кроме этого, Высший совет по аудиовизуальным средствам теперь наделён правом запретить вещание СМИ, которое контролируется другим государством и преднамеренно распространяет ложные новости, которые могут повлиять на ход и результаты голосования.