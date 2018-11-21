Отказ от предложения руки и сердца. Названа причина стрельбы в чикагской клинике

Злоумышленник требовал вернуть кольцо, но девушка отказалась, и тогда он открыл огонь.

Расторжение помолвки стало мотивом для убийства трёх человек в чикагской больнице. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Стрельбу устроил Хуан Лопес. Его первой жертвой стала невеста — доктор Тамара О'Нил, которая отказалась от предложения руки и сердца. Очевидцы отмечают, что пара спорила на парковке рядом с больницей. Злоумышленник требовал вернуть кольцо, но девушка отказалась, и тогда он открыл огонь.

Перед происшествием медик вызвала службу спасения. Уже внутри больницы Лопес ранил фармацевта и офицера полиции Сэмюэля Джименеза, которые вскоре скончались. Мужчина хотел продолжить стрельбу, но сотрудники полиции ранили его в живот. Позднее он тоже скончался.

Полицейские сообщают, что Хуан не был ранее судим, а до преступления работал в жилищном управлении Чикаго. Известно также, что у него было разрешение на владение оружием. За последние пять лет он даже купил четыре пистолета.

Стрельба произошла вечером 20 ноября.