В правительстве предложили отменить или уменьшить НДС на полезные продукты

Предложения разрабатывались в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по сокращению сердечно-сосудистых заболеваний.

Экспертный совет при Правительстве РФ предложил включить в национальный проект "Демография" меры по продвижению здорового образа жизни, включая отмену или снижение налога на добавленную стоимость (НДС) в применении к полезным продуктам, а также возможное их субсидирование. Об этом информирует пресс-служба совета.

— К эффективным мерам, направленным на продвижение идей ЗОЖ, эксперты также относят отмену или снижение НДС либо введение субсидий на наиболее полезные продукты питания: цельнозерновые продукты, свежие овощи и фрукты, орехи, бобовые, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

По мнению членов экспертного совета, эффективным будет также стимулирование подобных программ в регионах с недостаточным уровнем продовольственной безопасности и/или доходов населения.

Эти предложения разрабатывались в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, направленными на сокращение сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главной причиной преждевременной смертности во всём мире. По данным ВОЗ, около 80% инсультов и инфарктов можно предотвратить.

Эксперты совета отмечают, что эталонным в мире считается опыт Финляндии, которая с 1970-х годов реализует программу по "снижению потребления продуктов с высоким содержанием соли, жира, сахара, стимулированию потребления продуктов с высоким содержанием селена, йода, овощей и фруктов".