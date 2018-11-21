Избран новый президент Интерпола

Кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян избран новым президентом Интерпола. Об этом организация сообщила в "Твиттере".
#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.
— Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола, — говорится в сообщении.
Решение о новом главе Интерпола было принято на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. На пост главы также претендовал представитель России Александр Прокопчук.
Ким Чон Ян будет руководить организацией два года.
Выборы были объявлены после того, как в октябре прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй подал в отставку. Он исчез в конце сентября, однако затем его обнаружили в Китае, где в отношении него уже завели дело о коррупции.
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