Избран новый президент Интерпола

Кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян избран новым президентом Интерпола. Об этом организация сообщила в "Твиттере".

— Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола, — говорится в сообщении.

Решение о новом главе Интерпола было принято на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. На пост главы также претендовал представитель России Александр Прокопчук.

Ким Чон Ян будет руководить организацией два года.

Выборы были объявлены после того, как в октябре прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй подал в отставку. Он исчез в конце сентября, однако затем его обнаружили в Китае, где в отношении него уже завели дело о коррупции.