Главе Nissan-Renault продлили арест на десять суток

Главе автоконцерна Nissan-Renault Карлосу Гону и члену совета директоров Грегу Келли продлили на десять суток арест. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Сообщается, что окружной суд Токио удовлетворил соответствующее требование прокуратуры японской столицы.
Ранее Лайф сообщал, что главу Nissan Карлоса Гона арестовали в Японии по подозрению в занижении доходов. Сообщается, что на ближайшем заседании совета директоров может быть поднят вопрос о его отставке. Кроме того, стало известно, что президент компании присваивал себе часть вознаграждения других руководителей концерна.
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