Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

Несовместимые с жизнью травмы получил водитель легкового автомобиля Volkswagen golf.

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля под Симферополем. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

— Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и рейсовый автобус MAN, который следовал назначением Саки — Симферополь. В результате пострадало шесть человек, пять из которых были в легковом автомобиле. К сожалению, его водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте спасательного ведомства.

Причины происшествия выясняются. Пострадавшие доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.