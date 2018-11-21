Новый год близко. В "Роскачестве" рассказали, как правильно выбрать красную икру

Эксперты также проверят деликатес на прилавках магазинов и опубликуют итоги перед самым праздником.

Специалисты "Роскачества" проведут проверку красной икры на прилавках российских магазинов. Ведь скоро Новый год, а деликатес обычно украшает праздничные столы. Пока же эксперты подготовили памятку о том, как правильно выбирать продукт.

В "Роскачестве" проверят икру по 50 показателям, после чего сравнят получившиеся результаты с итогами предыдущего исследования, которое было проведено в 2016 году. Результаты проверки будут опубликованы в декабре.

Кроме того, эксперты организации посоветовали при покупке икры обращать внимание на её внешний вид. Икра разных видов лососёвых рыб отличается друг от друга по цвету: самая крупная — у кеты и горбуши, самая мелкая — у форели.

Наиболее качественная икра произведена в период нереста рыб: с мая по октябрь-декабрь. Если на упаковке стоит дата, не соответствующая этому периоду, то, вероятнее всего, она приготовлена из замороженных ястыков (тонкая прочная плёнка с икрой рыб. — Прим. Лайфа).

Хранить икру рекомендуется при температуре от –4 до –6 градусов. При этом её не советуют оставлять в жестяной банке, чтобы вкусовые качества продукта не портились из-за окисления металла.