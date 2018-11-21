"Надменное высокомерие". СМИ рассказали, что может привести США к гибели

Также к краху страны может привести политика необъявленных войн, которая дестабилизирует обстановку не только в других государствах, но и в самих Штатах.

Американское "надменное высокомерие", которое прослеживается в политике США, может привести страну к гибели. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Автор статьи напоминает, что госдолг Штатов уже приблизился к отметке в $22 триллионов, что является самой большой суммой за всю историю человечества. Растёт и дефицит федерального бюджета, который ныне превышает $800 миллиардов. Всё это может привести к кризису в стране, даже вопреки тому, что в мире есть множество более бедных стран, чем США.

В журнале также выразили уверенность, что крах "империи" может наступить в тот момент, когда мир перестанет верить в платёжеспособность Соединённых Штатов или же когда процентные ставки по госдолгу станут невыносимо высокими.

По логике неоконсерваторов, без США власть на планете перейдёт к "зловещим" силам. Однако автор уверен, что американским военным ничто не свяжет руки сильнее, чем долговой кризис. Несмотря на это, неоконсерваторы продолжают ратовать за мировую войну, которая обойдётся стране в триллионы долларов.

Автор публикации выразил мнение, что "надменное высокомерие непременно ведёт к гибели" США, а необъявленные и незаконные войны дестабилизируют обстановку не только в других странах, но и в самих Штатах.

Вашингтону нужна серьёзная переоценка зарубежных активов, а также пересмотр собственной внешней политики, которая должна быть направлена прежде всего на защиту национальных интересов. Посему автор выступает за закрытие военных баз в Германии и вывод войск из Афганистана.