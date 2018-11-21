В "Роскосмосе" анонсировали новую госпрограмму по освоению Луны

В госкорпорации пояснили, что на реализацию программы потребуется несколько сотен миллиардов рублей.

В "Роскосмосе" заявили, что в нашей стране появится новая госпрограмма, посвящённая освоению Луны. Как заявил председатель Научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев, изначально планировалось, что государственная программа будет по сверхтяжёлой ракете.

— Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма, — приводит его слова РИА "Новости".

В рамках программы по освоению Луны планируется создать новый корабль, решить проблемы радиационной безопасности, а также прописать задачи автоматических станций, которые Россия собирается отправить на спутник Земли.

— Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, — расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы всё это делаем при достаточно серьёзном нашем экономическом положении, — отметил Коптев.

Он добавил, что на программу потребуется несколько сотен миллиардов рублей.