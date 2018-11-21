Число заболевших корью украинцев возросло на 10 процентов за неделю

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Число заболевших корью украинцев возросло на 10 процентов за неделю

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Единственным способом остановить эпидемию в стране, по мнению Министерства здравоохранения страны, является вакцинация.

1855 жителей Украины заболели корью за последнюю неделю, что на 10 процентов больше показателей предыдущей недели. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Незалежной.

Большая часть заболевших — дети — 1307 человек. Единственный способ остановить эпидемию — вакцинация.

— Прививки помогут защитить организм от кори. Даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, — говорится в сообщении.

С начала текущего года на Украине заболели корью 40 тысяч украинцев. В результате осложнений погибли 15 человек.

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