В Северодвинске отстранили от работы учительницу, которая била детей скакалкой

Учительницу одной из школ Северодвинска Архангельской области, которая била семиклассников скакалкой, отстранили от работы на время проверки. Об этом сообщает "360" со ссылкой на директора учебного заведения.
— Идёт следствие. В школе назначена внутренняя служебная проверка. Кроме того, работает Следственный комитет. Ирина сейчас не работает, она временно отстранена. Будет результат проверки — будет принято решение по её поводу, — сказала директор Елена Яркова.
По её словам, учительница работает в этой школе три года и за прошедшее время никаких жалоб на неё не поступало ни от детей, ни от их родителей.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором учительница физкультуры одной из школ Северодвинска отхлестала двух учеников скакалкой со словами "На то она и задница". СК начал проверку.
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