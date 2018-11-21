В Подмосковье археологи обнаружили череп мамонта с кладом внутри

Исследователям также удалось натолкнуться на жилище первобытного человека, впервые с 2005 года.

Археологи во время раскопок на Зарайской стоянке в Подмосковье сумели обнаружить череп мамонта, внутри которого был клад. Об этом сообщает областное Министерство культуры.

Как отметила глава ведомства Нармин Ширалиева, некоторые предметы, которые находят исследователи, становятся настоящими археологическими сокровищами, а увидеть их можно в Зарайском музее.

В текущем году специалистам удалось раскопать крупные кости мамонта, зубы, бивни и даже целые челюсти, а также обнаружить очаг с пережжёнными костями животных, пятнами угля и красной краски, которые обозначают территорию, где жили древние люди.

В завершение археологи обнаружили череп мамонта с кладом внутри. Речь идёт о кремниевых изделиях и заготовках для орудий. После этого исследователи натолкнулись на жилище первобытного человека, впервые с 2005 года. Кроме того, найти удалось и листовидный бифасиальный наконечник. Ранее подобных находок в этих местах не было.