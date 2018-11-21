Почти 70% экономически активного населения Украины составляют женщины

По словам украинского вице-премьера, киевские власти сделали своим приоритетом гендерное равенство в стране впервые в своей истории.

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, выступая на встрече представителей Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), заявила, что около 70% экономически активного населения Украины составляют женщины.

— Женщины составляют 55% населения Украины, более того, 67% трудоспособного, экономически активного населения Украины составляют женщины. При этом 60% из них — с высшим образованием, — заявила она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, правильное использование этого ресурса позволит украинскому бизнесу реализовать "потенциальный рост", а также поднять ВВП страны.

Она добавила, что украинское правительство ставит во главу угла гендерное равенство впервые за свою историю.