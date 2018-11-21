В МИД России назвали неуклюжими очередные санкции США

В ведомстве порекомендовали Вашингтону начать выбираться из плена иллюзий о своём "всемогуществе", напомнив американским коллегам об опасности самообмана.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые антироссийские санкции США, расширение которых, как отмечается, стало 11-м за последние три с половиной месяца. Комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, основные причины введения ограничительных мер заключаются во внутриполитическом раздоре в Соединённых Штатах, "когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении".

— В итоге получается неуклюже. Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооружённые силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разорённой страны, многие жители которой лишены света и тепла. Неужели США хотят именно этого? — задались вопросом в министерстве.

Как следует из сообщения МИД, Вашингтон "раз за разом показывает свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене". Российские дипломаты порекомендовали Америке начать выбираться из плена иллюзий о "всемогуществе" США, напомнив американским коллегам об опасности самообмана.