Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола

Глава Национального бюро МВД РФ Александр Прокопчук продолжит работу на посту вице-президента организации. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она подчеркнула, что в последний день работы Генеральной ассамблеи Интерпола Прокопчук принимал участие в выборах президента организации, однако по результатам голосования им стал Ким Чон Ян из Южной Кореи.

— В свою очередь, начальник НЦБ Интерпола МВД Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы, — заявила Волк.

Она отметила, что его работа, как и прежде, будет сосредоточена на повышении эффективности деятельности организации и укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе.

Ранее Лайф сообщал, что новым президентом Интерпола стал кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян. Руководить организацией он будет в течение двух лет.