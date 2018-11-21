Исследование: Почти четверть россиян живёт в режиме жёсткой экономии

Каждый пятый житель нашей страны может позволить купить на свою зарплату лишь необходимый набор продуктов. А в зоне комфорта при этом находятся 28,3 процента россиян.

Эксперты РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения россиян и пришли к выводу, что больше 70% так или иначе стараются экономить.

При этом в зону реального потребительского риска вошли 35,6% опрошенных. На свой заработок они могут покупать еду и одежду, однако смартфон или крупную бытовую технику, не говоря уже о предметах роскоши, они позволить себе не могут. Да и размер их заработка не сулит радужных перспектив.

В зоне комфорта находятся 28,3 процента россиян. Они признались, что не рассчитывают на повышение своего дохода, однако всё равно могут позволить себе и нормальное питание, и одежду, и гаджеты, и досуг. А вот в зону возможных позитивных изменений вошли 14 процентов респондентов, которые надеются на повышение зарплаты, хотя их текущие доходы и сейчас позволяют обеспечить нормальное питание и одежду.

Есть ещё одна категория граждан (22 процента), которые отнесены в зону бедности. Они не могут приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания, не говоря об одежде или гаджетах.

Отметим, что, согласно официальной статистике, доля россиян, относящихся к бедному населению, в первом полугодии 2018 года сократилась на 1,1 миллиона человек. А в прошлом году количество граждан за чертой бедности составляло 14,4% от численности населения (то есть более 21 млн человек).