В Совфеде заявили, что Прокопчук не стал главой Интерпола из-за истерии США

Олег Морозов отметил также и политизированную кампанию Вашингтона, у которой нашлись последователи.

Из-за истерии Вашингтона, которая предшествовала проведению выборов в Интерполе, кандидата от России Александра Прокопчука не избрали главой организации, уверен член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

— Это решение, очевидно, политизированное. Если бы ему не предшествовала вся эта истерия вокруг нашего кандидата, то победа не нашего кандидата выглядела бы совершенно нормально, — сказал Морозов Лайфу.

Он уверен, что если бы не истерика вокруг кандидатуры Прокопчука, то избрали бы именно его. Морозов напомнил и про огромный опыт россиянина, и его послужной список.

— А сейчас на этом лежит абсолютно отчётливый налёт антироссийских действий, антироссийской кампании, когда не профессиональные качества кандидата были поставлены под сомнения, а его национальная принадлежность, его гражданство. По сути дела, это никто не скрывал, что ведут борьбу с тем, какую страну он представляет. Вот именно политизация этого решения даёт основания думать, что это может повлиять и на деятельность этой организации, — поясняет сенатор.

Морозов добавил, что США стали зачинщиками политизированной кампании, у которой нашлись последователи. При этом он отметил, что к представителю Южной Кореи нет никаких претензий и нет сомнений в его профессионализме.

Сегодня избрали нового президента Интерпола. Им стал кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян.