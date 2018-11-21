Под знаком Змееносца. Астролог предсказал Украине новый Майдан

По его мнению, народные волнения из-за результатов выборов в 2019 году невозможны, но весьма вероятны позднее.

Астролог Влад Росс рассказал изданию "Главред" о том, когда на Украине может повториться Майдан.

По его словам, значимые события на Украине происходят под знаком Змееносца, который находится между Скорпионом и Стрельцом. При этом если же сначала происходят какие-либо благоприятные перемены, то следом за ними неизбежно приходят процессы революционного толка. Вследствие чего астролог полагает, что Майдан в 2013 году зародился в "благоприятный момент" для Украины.

— Таков цикл: сначала был 2004 год, повторение — в 2013 году, и ещё один важный период будет в 2021–2022 годах. Не настаиваю на том, что в 2021 году будет Майдан, однако это точно будет время кардинальных перемен в жизни Украины, — заключил он.

Росс добавил, что повторение Майдана в 2019 году из-за выборов на Украине исключено. А все трансформации в стране происходят с периодичностью восемь-девять лет.