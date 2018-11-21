Даже за гречку. Каждый пятый украинец готов продать голос на выборах президента

Больше половины жителей Незалежной принимали участие в выборах, но никогда не изучали программ политических партий.

Каждый пятый житель Украины, согласно данным социологических опросов, готов продать свой голос за гречку или деньги. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Он отметил, что по данным проведённого около года назад исследования, 55% жителей страны принимали участие в выборах, однако никогда не изучали предвыборных программ политических партий и кандидатов.

— Согласно нашим социологическим исследованиям, около 20% украинцев готовы продать свой голос или за гречку, или за деньги, — отметил Тышкевич.

Напомним, президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года. По данным опросов, в лидерах находится Юлия Тимошенко. Следом расположился комик Владимир Зеленский, которого, по данным украинских СМИ, намерен продвигать Игорь Коломойский.