ФАС возбудила дело против Burger King

Московское УФАС возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ходе проверки рекламы куриных палочек регулятор запросил необходимые документы и сведения для принятия решения о возбуждении дела. Однако Burger King не предоставил их.
В результате будет проведено административное расследование. Сейчас сети ресторанов грозит наказание в виде штрафа на сумму от 20 до 200 тысяч рублей.
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