ФАС возбудила дело против Burger King

Поводом стала реклама куриных палочек, в ходе проверки которой регулятор запросил у сети необходимые документы.

Московское УФАС возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки рекламы куриных палочек регулятор запросил необходимые документы и сведения для принятия решения о возбуждении дела. Однако Burger King не предоставил их.

В результате будет проведено административное расследование. Сейчас сети ресторанов грозит наказание в виде штрафа на сумму от 20 до 200 тысяч рублей.