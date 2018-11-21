Суд приговорил к пожизненному заключению организатора теракта в Таджикистане

Ещё двое подсудимых были признаны виновными в участии в преступном сообществе и в экстремистской организации.

Глава группировки, совершившей летом теракт в отношении иностранных велотуристов в Дангаре на юге Таджикистана, приговорён к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА "Новости".

Главного фигуранта дела Хусейна Абдусамадова признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Таджикистана, среди которых убийство с особой жестокостью, экстремизм, терроризм, организация преступного сообщества, вовлечение граждан в участие в боевых действиях за рубежом.

Ещё двое подсудимых, Кароматулло Ганиев и Бехруз Сафоев, были признаны виновными в участии в преступном сообществе и в экстремистской организации. Их приговорили к 16 годам заключения каждого. Ещё 12 подсудимых признали виновными в недонесении о преступлении и приговорили к срокам заключения от года до полутора.

В конце июля автомобиль, в котором были террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. В результате нападения погибли двое граждан США, житель Нидерландов и гражданин Швейцарии. Ещё двое получили тяжёлые ранения.