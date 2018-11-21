Набиуллина оценила ставки по кредитам в России как доступные

В последние месяцы проценты могли подскочить, но в целом рост кредитования продолжается, отмечают в Центробанке.

Существующие ставки по кредитам в России находятся на доступном уровне для заёмщиков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она отметила, что в последние месяцы проценты слегка подскочили, отреагировав в том числе на решение по ключевой ставке.

— При этом рост кредитования продолжается и ставки в среднем остаются на доступном уровне для заёмщиков, — подчеркнула она.

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