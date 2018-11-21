Посольство Украины потребовало от Amazon убрать товары с символикой ДНР

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Посольство Украины потребовало от Amazon убрать товары с символикой ДНР

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Фото: © РИА Новости / Джина Мун

Аналогичное требование дипмиссия выдвинула к администрации сервиса eBay и пообещала привлечь внимание американских властей к ситуации.

Посольство Украины в США потребовало от администрации сервисов Amazon и eBay прекратить продажу товаров с символикой Донецкой Народной Республики (ДНР).

— Внимание посольства и украинского общества привлекло то, что на сайте Amazon.com продаются товары с символикой так называемой Донецкой Народной Республики, — говорится в обращении к главе Amazon Джеффу Безосу. Полный текст опубликован на официальной странице посольства в "Фейсбуке".

В дипмиссии потребовали прекратить продажу товаров с символикой ДНР и заявили, что посольство приняло решение привлечь внимание Госдепартамента, Министерства торговли и Минфина США.

Ранее депутаты Европарламента призвали Amazon отказаться от товаров с символикой СССР.

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