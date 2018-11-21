Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки со стороны ВСУ как теракт

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Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки со стороны ВСУ как теракт

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Аверин

В результате обстрела города 15 ноября ранения получила девушка 1999 года рождения.

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики завела уголовное дело по статье о теракте в отношении командира Вооружённых сил Украины после обстрела подконтрольной ДНР Горловки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 Уголовного кодекса ДНР (теракт. — Прим. ред.), — говорится в сообщении.

Огонь, по данным прокуратуры, вёлся с позиций 72-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков по приказу командира Руслана Татуся.

15 ноября в результате обстрела со стороны ВСУ города Горловка ранения получила девушка 1999 года рождения.

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