В ДНР заявили, что предотвратили диверсию СБУ по срыву выборов 11 ноября

Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики предотвратило подготовленную Службой безопасности Украины диверсию по срыву выборов главы и парламента ДНР, сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов.

— МГБ ДНР предотвращена диверсия СБУ, которая была направлена на срыв выборов главы и парламента республики; 11 ноября в подсобном помещении одного из избирательных участков задержан агент СБУ при передаче зажигательной смеси одному из членов комиссии, — сказал Попов.

По словам представителя ведомства, устройство, состоявшее из электровоспламенителя и таймера, должно было быть заложено в контейнер с бюллетенями. Сработать оно должно было после доставки урн в Центризбирком. Как отметил Попов, могли быть уничтожены бюллетени.