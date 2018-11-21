Путин поздравил работников налоговой с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что ФНС на протяжении многих лет занимается серьёзной работой, совершенствуя налоговую систему и реализуя госполитику в сфере контроля за соблюдением законодательства.

— От профессионализма её сотрудников, их ответственного отношения к делу прямо зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, финансовая, налоговая грамотность населения, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер страны пожелал налоговикам и дальше добросовестно трудиться и решать стоящие перед ФНС задачи.