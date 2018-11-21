Воспитывался с собаками и жил на базе. В Хабаровском крае нашли мальчика-маугли

Изначально в семье было всё хорошо: сожитель матери ребёнка работал, она воспитывала сына, но в какой-то момент всё поменялось. Комната в общежитии превратилась в свалку, а про малыша и вовсе забыли, занимаясь употреблением алкоголя.

Надзорные органы Хабаровского края изъяли четырёхлетнего мальчика у семьи, которая проживала на производственной базе. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

История берёт своё начало ещё летом этого года. Тогда одна из организаций отказалась от услуг сварщика Романа, но руководитель его не бросил и устроил в другую компанию. Мужчина не мог снять квартиру, и его начальник дал комнату в общежитии, где живут другие работники.

Вместе с ним переехали его возлюбленная Елена и четырёхлетний сын Кирилл. Изначально всё было в порядке: мужчина работал, женщина воспитывала сына. В какой-то момент всё поменялось. По словам Евгения Черепанова, директора завода, где работает Роман, выделенная комната была превращена в свалку, а посуда вообще по четыре дня не мылась.

— Ребёнок жил просто в ужасных условиях, хотя изначально все помещения были чистыми и приличными. Мама же, если её можно так назвать, всё время пила и веселилась, практически не уделяя времени воспитанию ребёнка, — сказал он.

Четырёхлетний малыш, как добавил предприниматель, нашёл друзей на площадке производственной базы — цепные псы стали ему роднее, нежели собственная мать, которая развлекалась и употребляла алкоголь, забыв о ребёнке.

Черепанов начал обращаться во все надзорные органы. Ребёнка с мамой забрали в полицию. Сейчас, до тех пор пока родители не пойдут на лечение от алкогольной зависимости, ребёнок будет находиться в реабилитационном центре. Благо в настоящее время он в тепле, одет и обут.