СМИ: Обучение в российских автошколах подорожает со следующего года

Увеличение стоимости курсов связывают со значительным ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.

Обучение в российских автошколах с 2019 года может подорожать в среднем на 10%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов и участников рынка.

Аналитики связывают рост стоимости курсов со значительным скачком цен на бензин и ростом тарифов на услуги ЖКХ. За год бензин марки Аи-92 прибавил в цене на 11,5%, а грядущий рост на коммунальные услуги увеличит счета за электроэнергию, которые получают автошколы.

В итоге с учётом всех факторов стоимость учёбы вырастет на 10%. Однако автошколы готовы не поднимать цены, о чём рассказал член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

— Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится, — сообщил Лыткин.

Как рассказали в "Гильдии автошкол", формально цены могут остаться на прежнем уровне, однако после подписания договора клиент узнает, что в стоимость обучения не входил бензин или же все часы вождения. По нынешним правилам ученик обязан отъездить с инструктором 56 часов.

ФАС пока что не планирует предпринимать каких-либо мер по данному вопросу. В ведомстве также отметили, что так как рынок автошкол является конкурентным, то цены на обучение не подлежат государственному регулированию.