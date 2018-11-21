Детский омбудсмен Подмосковья предложила научить родителей распознавать буллинг

Уполномоченный по правам ребёнка напомнила, что взрослые не видят проблемы, пока она не достигает критической точки.

Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости обучать родителей и педагогов тому, как распознавать буллинг в школах. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Когда мы разбираем поступающие ко мне обращения, учителя и родители часто даже не догадываются о происходящем, не видят травли, пока ситуация не достигает критической точки. Жертва долгое время остаётся один на один со своей болью, — сказала она.

По мнению Мишоновой, назрела необходимость проводить просветительскую деятельность в данном вопросе, объяснять, что такое буллинг, чем опасно это явление, какой может быть ответственность, как можно разрешить конфликт и чем помочь жертве.

— Будем прорабатывать этот вопрос с подмосковным Минобром, — заявила омбудсмен.

Она также отметила увеличение количества случаев травли в школах.

— Буллинг в детских коллективах в той или иной форме, наверное, был всегда. Чего стоят только коллективные бойкоты. Но вспышки агрессии и невероятной жестокости среди детей всё-таки были редкостью. В последние годы мы чаще и чаще стали сталкиваться с такими явлениями, с новыми изощрёнными формами буллинга, — подчеркнула омбудсмен.

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