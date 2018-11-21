Перед Новым годом московские магазины проверят на наличие нелегального алкоголя

Особое внимание будет уделено торговым точкам, на которые больше всего поступало жалоб от жителей.

Продуктовые магазины Москвы проверят перед новогодними праздниками на предмет продажи нелегального алкоголя. Проверка будет организована компанией "Безопасная столица" и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по ЦФО.

— Будем обращать внимание на магазины, на которые неоднократно поступали обращения от жителей, — сказал координатор столичного проекта Антон Акишин в беседе с журналистами агентства "Москва".

Отдельно, по его словам, будут проверены цены на алкоголь. В частности, чтобы стоимость продукции не была ниже рыночной цены.