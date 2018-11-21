Перед Новым годом московские магазины проверят на наличие нелегального алкоголя

Продуктовые магазины Москвы проверят перед новогодними праздниками на предмет продажи нелегального алкоголя. Проверка будет организована компанией "Безопасная столица" и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по ЦФО.
— Будем обращать внимание на магазины, на которые неоднократно поступали обращения от жителей, — сказал координатор столичного проекта Антон Акишин в беседе с журналистами агентства "Москва".
Отдельно, по его словам, будут проверены цены на алкоголь. В частности, чтобы стоимость продукции не была ниже рыночной цены.
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