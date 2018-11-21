ЦБ может вернуться к циклу снижения ставок в конце следующего года

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ЦБ может вернуться к циклу снижения ставок в конце следующего года

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Центральный банк РФ не исключает возможности возвращения к циклу снижения ставок. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в Госдуме по ДКП.

— Мы не исключаем, что вернёмся к циклу снижения ставок, если всё будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года, — отметила Набиуллина.

Напомним, что 14 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% впервые с 2014 года. На последнем заседании 26 октября она была сохранена на прежнем уровне.

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