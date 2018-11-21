В Кремле оценили итоги выборов главы Интерпола

На этот пост претендовал россиянин Александр Прокопчук, однако победу одержал представитель Южной Кореи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал избрание на пост главы Интерпола южнокорейца Ким Чон Яна. Представитель Кремля выразил сожаление, что этот пост не достался российскому кандидату Александру Прокопчуку. Однако фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов, в Кремле не усматривают.

— Есть выборы, они состоялись. Мне пока не известно о каких-то фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности, то есть — есть выборы и есть результат, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что имела место негативная реакция ряда стран на возможность избрания именно российского кандидата.

— Давление оказывалось сильное, это очевидно, — добавил он.

Напомним, что кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола после того, как Украина, Литва и Великобритания пригрозили выйти из организации в случае победы россиянина. Решительно против его кандидатуры выступали и в США.

В Совфеде уже заявили, что Прокопчук не стал главой Интерпола именно из-за истерии на Западе.