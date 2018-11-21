Лавров назвал нездоровой ситуацию с наделением ОЗХО атрибутивным механизмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нездоровой ситуацию вокруг наделения техсекретариата Организации по запрещению химоружия дополнительными функциями установления виновных в химических атаках.
— Мы уже комментировали эту нездоровую и крайне опасную ситуацию как по линии нашего Министерства иностранных дел, так и по линии российской делегации, участвовавшей в заседании конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия. Ситуация тревожная, — заявил высокопоставленный дипломат.
По его словам, "вопреки всем нормам самой Конвенции о запрещении химоружия и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов решение о наделении техсекретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием путём слома имеющихся правил процедуры".
— Наделять технический орган функциями, являющимися прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, — означает начать наступление на основы международного права, — подчеркнул Лавров.
В конце июня в ходе специальной сессии конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химоружия в Гааге проголосовали по предложенному Британией решению о расширении мандата ОЗХО, который даст организации возможность устанавливать виновных в химических атаках. Накануне, 20 ноября, на конференции в Гааге было одобрено решение увеличить бюджет организации на следующий год, что позволит финансировать создаваемый механизм.
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