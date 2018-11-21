Лавров назвал нездоровой ситуацию с наделением ОЗХО атрибутивным механизмом

Министр отметил, что данное решение было принято "путём слома имеющихся правил процедуры".

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нездоровой ситуацию вокруг наделения техсекретариата Организации по запрещению химоружия дополнительными функциями установления виновных в химических атаках.

— Мы уже комментировали эту нездоровую и крайне опасную ситуацию как по линии нашего Министерства иностранных дел, так и по линии российской делегации, участвовавшей в заседании конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия. Ситуация тревожная, — заявил высокопоставленный дипломат.

По его словам, "вопреки всем нормам самой Конвенции о запрещении химоружия и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов решение о наделении техсекретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием путём слома имеющихся правил процедуры".

— Наделять технический орган функциями, являющимися прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, — означает начать наступление на основы международного права, — подчеркнул Лавров.

В конце июня в ходе специальной сессии конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химоружия в Гааге проголосовали по предложенному Британией решению о расширении мандата ОЗХО, который даст организации возможность устанавливать виновных в химических атаках. Накануне, 20 ноября, на конференции в Гааге было одобрено решение увеличить бюджет организации на следующий год, что позволит финансировать создаваемый механизм.