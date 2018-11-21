Кириенко заявил о необходимости регулирования сферы Big Data в России

Он также сообщил о готовности присоединиться вместе с законодателями и найти необходимые решения.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о необходимости регулирования сферы больших данных (Big Data) в стране. По его словам, другого пути нет, так как это затрагивает вопросы безопасности государства.

— Регулировать [отрасль больших данных] необходимо, другого пути нет, поскольку это затрагивает права граждан, вопросы безопасности государства, это затрагивает вопросы честной и открытой конкуренции на рынке, — сказал он.

Кириенко также назвал привольным то, что инициатором выступает IT-отрасль.

— Мы готовы будем к вам вместе с законодателями присоединяться и вместе находить необходимые решения, — подчеркнул он.

Между тем первый заместитель руководителя администрации главы государства отметил, что российские IT-компании успешно конкурируют на мировом рынке. Он также пообещал, что страна будет делать всё для того, чтобы эта сфера обеспечивала локомотивный рост для всей экономики.

Проект закона, который нормативно закрепляет определения больших пользовательских данных, оператора этих данных, а также вводящий регулирование их обработки, был внесён в Государственную думу России в конце октября. Позднее он получил ряд негативных отзывов, в том числе от профильного комитета нижней палаты парламента и экспертов АНО "Цифровая экономика".