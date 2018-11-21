Более 92% россиян обращались за медпомощью по полису ОМС

Наиболее важной граждане считают информацию о своих правах и перечне бесплатных услуг.

Подавляющее большинство россиян — 92% — пользуются полюсом обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

— По данным опроса, полисом ОМС пользуется 92% граждан. 56% в последний раз обращались по нему в медучреждения менее года назад. О том, что у них нет полиса обязательного медицинского страхования, сказали всего 2% респондентов,- говорится в сообщении.

Наиболее востребованными по документу оказались функции контроля качества медицинских услуг, соблюдения сроков госпитализации (48%) и информирования населения (42%).

О том, что наиболее важной является информация о правах и перечне бесплатных медицинских услуг, заявили 52% опрошенных, а 42% респондентов сказали, что самой важной является информация о том, к кому необходимо обращаться в случае предоставления некачественных медицинских услуг. 24% отметили разрешение конфликтных ситуаций и рассмотрение жалоб как ключевую информацию, тогда как 22% выделили контроль за соблюдением пациентом назначений врача.

Любопытно, но среди молодёжи популярным является мнение о необходимости контроля профессионального уровня врача (48%), тогда как старшее поколение надеется на персональную ответственность медиков (47%).

В опросе, проведённом 17 октября 2018 года, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.