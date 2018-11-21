Президент России Владимир Путин проведёт в Анапе итоговое совещание по развитию Вооружённых сил РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это итоговое, заключительное совещание из этой серии, — отметил он.

Песков напомнил, что ранее в Кремле глава Минобороны России Сергей Шойгу презентовал план создания инновационного центра МО РФ.

— Там же и научные роты, и стартапы, и военные изыскания, и высокие технологии. Он (Шойгу. — Прим. ред.) это сделал только в начале лета, и буквально меньше чем за полгода его там уже построили и запустили, — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков назвал объект в Анапе "достаточно уникальным" и заявил, что президент собирается посетить этот центр.

Формирование в Анапе первого в истории ВС РФ военного инновационного технополиса "Эра" началось в конце 2017 года в соответствии с решением президента от 19 сентября 2017 года.