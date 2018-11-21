СК возбудил дело после гибели мужчины на взлётной полосе в Шереметьево

Погибшим оказался снятый с рейса за дебош 25-летний гражданин Армении. Скрываясь от полицейских, он оказался на ВПП № 2 в районе рулёжной дорожки "Альфа", где и попал под шасси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на лётном поле в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. старшего помощника главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталью Фёдорову.

Дело расследуется по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Проводится сбор доказательств, ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления.

Ранее была установлена личность погибшего на ВПП в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, это 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян. Мужчину сняли с самолёта, следовавшего рейсом из Мадрида в Москву, за драку, составили протокол, а затем провели на посадку до Еревана. Однако около автобуса молодому человеку удалось скрыться — он убежал на ВПП, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон Boeing 737.