Глава Южной Кореи поздравил Ким Чон Яна с избранием на пост президента Интерпола

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил своего соотечественника Ким Чон Яна с избранием на должность президента Интерпола. Об этом политик написал в своём Twitter.

— Занимавший пост вице-президента Интерпола Ким Чон Ян стал первым гражданином Республики Корея, возглавившим эту организацию <...> Горжусь нашим соотечественником и вместе с народом нашей страны поздравляю его, — написал лидер Республики Корея.

Ранее Лайф сообщал, что новым президентом Интерпола стал кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян. Руководить организацией он будет в течение двух лет.