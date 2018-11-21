Пилотный проект планируется запустить в ближайшие три месяца. Кроме того, маркировать будут мясо осетровых рыб.

В ближайшие три месяца в России начнут маркировать чёрную икру и мясо осетровых рыб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Росрыболовства.

В ведомстве была разработана дорожная карта мероприятия по введению маркировки на чёрную икру и мясо осетровых. На первой стадии проекта примут участие предприятия Союза осетроводов, которые добровольно начнут маркировку соответствующей продукции.

Одной из первых площадок для старта пилотного проекта по маркировке икры была выбрана рыботоварная фирма "Диана", расположенная в Вологодской области. Первая площадка по маркировке мяса осетровых ещё не была выбрана, однако возможно, что ею станет одно из предприятий в Астраханской области.

В Росрыболовстве полагают, что подобная мера поможет снизить уровень контрафактной продукции на 80%, при этом первые результаты ожидают уже к концу первого квартала 2019 года. В эксперименте также участвуют Минпромторг, "Ростех" и Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ).