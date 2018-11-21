Песков о новых санкциях против РФ: Аргументы нужно спрашивать у США

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Песков о новых санкциях против РФ: Аргументы нужно спрашивать у США

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Фото: © flickr.com/James de Souza

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о новых санкциях против двух российских компаний в Вашингтон. Он призвал запросить у США аргументы по этим рестрикциям.

— Нужно аргументацию по этим санкциям спрашивать у Соединённых Штатов Америки, — сказал представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, накануне Министерство финансов США ввело санкции против российских компаний "Промсырьёимпорт" и Global Vision Group. Их подозревают в поставке иранской нефти в Сирию.

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