Путин и принц Саудовской Аравии на полях G20 могут обсудить рынок нефти

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава РФ и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман могут обсудить на полях G20 ситуацию, складывающуюся на нефтяном рынке.

— Этого нельзя исключать. Я не знаю, что будет обсуждаться, хотя, безусловно, нельзя исключать такого обмена мнениями, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера, в Кремле следят за складывающейся ценовой картиной на нефтяных рынках.