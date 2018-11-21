Путин и принц Саудовской Аравии на полях G20 могут обсудить рынок нефти

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Путин и принц Саудовской Аравии на полях G20 могут обсудить рынок нефти

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Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава РФ и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман могут обсудить на полях G20 ситуацию, складывающуюся на нефтяном рынке.

— Этого нельзя исключать. Я не знаю, что будет обсуждаться, хотя, безусловно, нельзя исключать такого обмена мнениями, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера, в Кремле следят за складывающейся ценовой картиной на нефтяных рынках.

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