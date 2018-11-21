Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия

Градоначальник отметил, что за текущей год в столице воссоздали более тысячи памятников.

Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывали в Высоко-Петровском монастыре и оценили результаты реконструкции ансамбля. Глава столицы также рассказал о реставрации других объектов культурного наследия. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

— В Москве проводится огромный комплекс работ по реставрации памятников, астрономическая цифра. В этом году отреставрировано уже более тысячи памятников, — отметил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что большая часть объектов была отреставрирована за счёт меценатов, пожертвований и ведомств, которые являются собственниками объектов.

Градоначальник отметил большую значимость Высоко-Петровского монастыря, основание которого связано с именем Ивана Калиты и митрополита Киевского и всея Руси Петра, который перенёс митрополичью кафедру из Владимира в Москву.

— Важно восстановить его полностью, чтобы он предстал во всей красе и в своём историческом виде, это очень и очень важно, — подчеркнул Собянин.

Также глава города и патриарх посетили храм "Большое Вознесение" у Никитских ворот. Предстоятель РПЦ поблагодарил всех, кто занимался реставрацией этого храма, назвав его жемчужиной.

Отметим, что с 2011 года в Москве проводились работы по реставрации 85 храмов, в 54 они уже завершены.