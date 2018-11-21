Песков переадресовал Росгвардии вопрос о закупках ведомства

Речь идёт об автомобилях с оборудованием для лазерного и шумового воздействия. В СМИ появилась информация, что их якобы будут применять на несанкционнированных массовых мероприятиях.

В Кремле не комментируют сообщения о покупке Росгвардией двух автомобилей с лазерными излучателями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал эти вопросы в само ведомство.

— Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии. Всё-таки это вопрос, который касается этого ведомства, — предложил журналистам представитель Кремля.

По данным СМИ, речь идёт о двух "газелях", оснащённых системами комплексного нелетального воздействия, включающими в себя лазерные излучатели. Эти машины якобы будут использоваться для разгона несанкционированных митингов.