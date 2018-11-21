Песков не слышал об инициативе Милонова "переодеть президента" в военную форму

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Песков не слышал об инициативе Милонова "переодеть президента" в военную форму

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Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. 

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

А парламентариев депутат предлагает облачить в служебные мундиры — для повышения дисциплины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать предложения "переодеть президента России как главнокомандующего" в военную форму.

— В Кремле не отнеслись к этому предложению. Мы о нём в первый раз слышим. Я оставлю это без комментариев, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Милонов предложил переодеть парламентариев в служебные мундиры. Вслед за этим в средствах массовой информации появились сообщения и о предложении "одеть" в военную форму российского лидера.

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