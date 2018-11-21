Не кусала. Суд отменил приговор бывшей Алексея Воробьёва за драку с полицейскими

Такое решение было принято из-за серьёзных нарушений в приговоре Пресненского районного суда.

Московский городской суд отменил приговор в отношении бывшей возлюбленной популярного певца Алексея Воробьёва Киры Майер, который она получила за драку с полицейскими. Об этом сообщает агентство "Рапси".

— Суд постановил: приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — огласила решение судья.

Судья мотивировала такое решение тем, что в приговоре Пресненского районного суда были допущены серьёзные нарушения уголовно-процессуального кодекса — в разных копиях приговора значились разные виды исправительных учреждений.

К примеру, в копии приговора, которую вручили прокурору, значилась колония-поселение, а в материалах дела суда — колония общего режима. Суд также оставил без изменений меру пресечения Майер. Сейчас она содержится под стражей. Правозащитники модели настаивали на назначении модели условного наказания или смягчении ей срока наказания.

Как уже сообщал Лайф, 5 сентября Киру Майер приговорили к полутора годам в колонии-поселении за драку с двумя сотрудниками ДПС, в ходе которой один из правоохранителей был избит хрупкой с виду девушкой, а второй — покусан.