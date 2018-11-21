Песков: Россия наблюдает за изменениями цены на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сокращать добычу нефти из-за снижения цены, заявил, что Россия вместе с остальными странами наблюдает за изменением цены на нефть.

— Цена на нефть — это волатильная субстанция, и за этой волатильностью все внимательно наблюдают: и страны-экспортёры, и страны-потребители... Мы внимательно наблюдаем, — сказал он.

Как писал ранее Лайф, 20 ноября стоимость нефти Brent упала на 4,4 процента и составила $63,95 за баррель. Цена на неё впервые с марта нынешнего года опустилась ниже 64 долларов.