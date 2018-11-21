Песков осудил нарушение свободы слова в отношении российских СМИ на Западе

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Песков осудил нарушение свободы слова в отношении российских СМИ на Западе

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил нарушение свободы слова в отношении российских СМИ на Западе. Так он прокомментировал ситуацию вокруг интернет-издания РИА ФАН, чьи аккаунты были заблокированы в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

— Любые проявления, которые могут трактоваться как нарушение свободы слова и свободы СМИ на Западе, мы решительно осуждаем и считаем их неприемлемыми, — пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, "Федеральное агентство новостей" подало в суд на "Фейсбук" из-за блокировки аккаунта. Иск направлен в суд Калифорнии.

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